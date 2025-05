Gaza | la rivolta silenziosa contro Hamas che potrebbe riscrivere il futuro

In un momento in cui Gaza è avvolta nel buio, una "rivolta silenziosa" sta prendendo piede. Il rapporto di Amnesty International svela un lato inedito della situazione: la feroce repressione del dissenso da parte di Hamas. Questo risveglio potrebbe segnare un punto di svolta cruciale per il futuro della Striscia. Gli attivisti e i cittadini stanno cercando di far sentire la loro voce, sfidando il regime e chiedendo un cambiamento. È tempo di ascoltare!

Mentre la Striscia di Gaza affronta uno dei periodi più oscuri della sua storia recente, una nuova minaccia emerge dall’interno: la repressione del dissenso da parte delle autorità di Hamas. Amnesty International lancia un allarme grave in un report pubblicato ieri: attivisti, manifestanti e semplici cittadini palestinesi che tentano di esercitare pacificamente il diritto alla protesta stanno subendo una campagna sistematica di intimidazione, interrogatori forzati e pestaggi da parte delle forze di sicurezza locali. Marzo 2025: scoppiano le proteste a Gaza. Le proteste scoppiate a Gaza il 25 marzo contro Hamas rappresentano un nuovo e potente segnale di dissenso popolare. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza: la rivolta silenziosa contro Hamas che potrebbe riscrivere il futuro

