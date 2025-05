Gaza la pediatra che ha perso 9 figli dopo raid Idf | Ho visto i corpi carbonizzati e irriconoscibili salvate l' ultimo rimasto in vita

La storia di Alaa al-Najjar, pediatra di Gaza, è un dramma che ci costringe a riflettere sul prezzo umano dei conflitti. Dopo aver perso 9 dei suoi 10 figli in un bombardamento, la sua voce si leva per denunciare l'orrore e chiedere pace. In un mondo in cui le notizie di violenza sembrano quotidiane, la sua testimonianza diventa un simbolo della resilienza e della speranza, ricordandoci che ogni vita conta.

In quel bombardamento sono morti tutti: si sono salvati miracolosamente il figlio Adam di 11 anni ed il marito Hamdi, dottore dell'ospedale Nasser La pediatra Alaa al-Najjar che ha perso 9 figli su 10 dopo il raid dell'Idf sulla sua abitazione, racconta alcuni momenti strazianti e lancia anch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la pediatra che ha perso 9 figli dopo raid Idf: "Ho visto i corpi carbonizzati e irriconoscibili, salvate l'ultimo rimasto in vita"

Cerca Video su questo argomento: Gaza Pediatra Ha Perso Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lo strazio di Alaa, la pediatra che ha perso 9 dei suoi 10 figli in un raid; Razzo sulla casa della pediatra: morti nove figli, grave il decimo; Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove; Gaza. La pediatra che ha perso 9 figli mentre lavorava. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, parla la mamma che ha perso 9 figli: «Ho visto i loro corpi carbonizzati, irriconoscibili. Ora vi prego: salvate l'unico rimasto in vita»

Riporta msn.com: Alaa, pediatra di Khan Younis, ha visto morire i figli in un raid dell'esercito israeliano. E parla ancora di loro al presente: «Yahya e Adam amano le storie, Raslan è birichino. Vogliamo che nessuno ...

Gaza, la pediatra che ha perso 9 figli dopo raid Idf: "Ho visto i corpi carbonizzati e irriconoscibili, salvate l'ultimo rimasto in vita"

Secondo informazione.it: La pediatra Alaa al-Najjar che ha perso 9 figli su 10 dopo il raid dell'Idf sulla sua abitazione, racconta alcuni momenti strazianti e lancia anche un appello: 'Quando sono arrivata ho visto la mia ca ...

Gaza. Lo strazio di Alaa, la pediatra che ha perso 8 dei suoi 10 figli in un raid

avvenire.it scrive: Mentre era di turno al Nasser di Khan Yunis, ha accolto i cadaveri di otto dei suoi bambini e, tra i feriti, un altro figlio e il marito, anche lui medico ...