Gaza la mamma che ha perso 9 figli | Li ho visti carbonizzati Ora salvate l’unico rimasto vivo Tajani | Proviamo a portarlo in Italia

Una storia straziante emerge da Gaza, dove Alaa al-Najjar ha perso nove dei suoi dieci figli in un bombardamento. La devastazione tocca il cuore di tutti noi, richiamando l'attenzione sul dramma che migliaia di famiglie affrontano quotidianamente. Ora, l'Italia sta cercando di salvare l'unico sopravvissuto, un gesto che rappresenta una speranza in mezzo all'orrore. In un momento in cui l'umanità sembra vacillare, piccoli atti di solidarietà possono fare

Alaa al-Najjar, medico, lavorava nel reparto pediatria del Nasser Hospital di Khan Younis, uno dei pochi ospedali ancora funzionanti nella Striscia di Gaza. Il 23 maggio le Israel Defense Forces bombardano una palazzina poco distante, neanche un chilometro. Quell’edificio era casa sua, Alaa ci viveva con il marito Hamdi e i loro dieci figli. “Quando sono arrivata ho visto la mia casa a terra e i miei figli martirizzati, carbonizzati, irriconoscibili. Ho identificato solo il mio piccolo Rival, di 4 anni”, ha raccontato la donna al Corriere della Sera. Nell’attacco sono morti tutti, tranne Adam, 11 anni, e il marito, anch’egli medico al Nasser. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la mamma che ha perso 9 figli: “Li ho visti carbonizzati. Ora salvate l’unico rimasto vivo”. Tajani: “Proviamo a portarlo in Italia”

Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza, i corpi portati alla mamma (dottoressa) in ospedale

Roma, 24 maggio 2025 – La tragedia a Gaza si rinnova con il dramma di nove fratellini bruciati, estratti dalle macerie e portati alla mamma, medico dell’ospedale.

