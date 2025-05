Gaza la dottoressa di Msf Haj Hassan | Dopo 19 mesi è troppo tardi per indignarsi Mai visto Hamas negli ospedali

Dopo 19 mesi di silenzio assordante, la dottoressa di MSF Haj Hassan rompe il muro della vergogna: "Non ho mai visto Hamas negli ospedali". La sua testimonianza è un richiamo urgente all'umanità, in un momento in cui l'indifferenza sembra prevalere. Mentre il mondo si volta dall'altra parte, le persone a Gaza continuano a soffrire. Non è mai troppo tardi per agire: ogni vita conta, e ogni voce può fare la differenza.

“ Da 19 mesi tutti sanno che quello che sta succedendo a Gaza. Anche a voi giornalisti è stato impedito di entrare in questi mesi. Questo avrebbe dovuto creare sdegno immediatamente, non dopo 19 mesi. Ora è troppo tardi, ma non lo è per le persone che devono essere salvate “. È uno dei passaggi della toccante intervista rilasciata a Piazzapulita (La7) da Tanya Haj-Hassan, dottoressa statunitense specializzata in terapia intensiva pediatrica e medico istruttore per Medici Senza Frontiere. Tanya Haj Hassan, nota per aver testimoniato alle Nazioni Unite sugli orrori nella Striscia di Gaza, ha partecipato a due missioni a Gaza dopo il 7 ottobre con Medical Aid for Palestinians, operando in diversi ospedali di Gaza, dove è stata per l’ultima volta a fine marzo del 2025, 10 giorni dopo l’interruzione israeliana del cessate il fuoco sulla Striscia e la chiusura delle frontiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la dottoressa di Msf Haj Hassan: “Dopo 19 mesi è troppo tardi per indignarsi. Mai visto Hamas negli ospedali””

Dopo mesi di guerra e il blocco degli aiuti umanitari Gaza è a rischio critico di carestia

Dopo mesi di conflitto e il blocco degli aiuti umanitari, Gaza si trova in una situazione di emergenza alimentare critica.

