Gaza il ministro israeliano Ben Gvir | “È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza”

La situazione a Gaza si fa sempre più tesa, con il ministro israeliano Ben Gvir che invoca un’azione militare decisiva dopo il no di Hamas alla tregua proposta dagli Stati Uniti. Questo richiama l'attenzione globale sui conflitti irrisolti in Medio Oriente, un tema caldo nell'attuale dibattito internazionale. La determinazione di Ben Gvir evidenzia una realtà: la ricerca di stabilità in quest'area è più che mai urgente. Quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Dopo la notizia del rifiuto di Hamas della proposta americana per una tregua il ministro israeliano Ben Gvir ha chiesto a Benjamin Netanyahu "di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Gaza, il ministro israeliano Ben Gvir: “È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza”

Gaza: 29 bambini e anziani morti di fame, avverte il ministro della Salute palestinese

Il ministro della Salute palestinese, Majed Abu Ramadan, denuncia che a Gaza negli ultimi giorni sono morti di fame 29 bambini e anziani, e molte altre persone sono a rischio.

