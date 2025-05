Gaza il derby si avvicina Renzi e Calenda in campo a Milano contro gli alleati’ pro Pal a Roma E i riformisti Pd si sdoppiano

Il derby politico si fa infuocato! A Milano, Renzi e Calenda uniscono le forze per richiamare i moderati, mentre a Roma le correnti più radicali del centrosinistra si preparano a scendere in piazza. In un contesto di tensione crescente attorno alla questione di Gaza, il dibattito interno al PD si fa sempre più acceso. Chi avrà la meglio? La sfida tra pro Pal e riformisti è appena all'inizio!

Il derby si avvicina. A una settimana dalle due piazze del centrosinistra su Gaza le tifoserie scaldano i muscoli. Da una parte i duri e puri pro Pal (Schlein, Conte, Fraotianni-Bonelli) pronti a sfilare sabato a Roma, dall’altra i centristi Renzi e Calenda, tornati a braccetto per l’occasione, che danno appuntamento al popolo dei moderati per venerdì a Milano. Gaza, Renzi: avrei preferito una cosa unitaria. “Su Gaza è stata convocata una manifestazione da Pd, Avs e Cinque Stelle per sabato 7 giugno. Avrei preferito una cosa unitaria, peccato. Le forze più di sinistra hanno insistito sul fare una piattaforma tutta loro, prendere o lasciare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, il derby si avvicina. Renzi e Calenda in campo a Milano contro gli “alleati’ pro Pal a Roma. E i riformisti Pd si sdoppiano

Cerca Video su questo argomento: Gaza Derby Avvicina Renzi Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele nega il cessate il fuoco a Gaza mentre si avvicina il rilascio di Edan Alexander

Come scrive msn.com: Mentre il passaggio sicuro per Alexander è stato consentito a seguito degli sforzi di mediazione, le forze israeliane continueranno i preparativi per intensificare le operazioni a Gaza.

'Si avvicina a Gaza la nave umanitaria partita da Cipro'

Si legge su ansa.it: Secondo i dati di MarineTraffic, la nave Open Arms partita martedì da Cipro con 200 tonnellate di cibo a bordo diretta a Gaza si trova a meno di 10 chilometri dalla costa e alcuni testimoni ...

Guerra Israele, Netanyahu lascia Gaza al buio: bloccata l'elettricità. Ma l'accordo sugli ostaggi si avvicina

Da msn.com: Il ministro dell'Energia, Eli Cohen, ha dato istruzioni alla Israel Electric Corporation di interrompere immediatamente la fornitura di energia elettrica alla Striscia di Gaza Israele interrompe l ...