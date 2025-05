Gaza il delirio di Katz in risposta a Macron | Costruirete Stato Palestinese sulla carta così noi la butteremo qui solo Israele

Le parole del ministro della Difesa israeliano Katz scuotono il dibattito internazionale, pungolando la comunità globale sulla questione palestinese. Mentre molti auspicano una soluzione a due Stati, Katz lancia un messaggio provocatorio: l'idea di uno Stato palestinese potrebbe rimanere solo un'illusione. Questo confronto riaccende i riflettori su una crisi che sembra non avere fine e invita a riflettere su cosa significhi realmente "costruire la pace".

Quello del ministro della difesa israeliano è un messaggio diretto non solo al presidente francese Emmanuel Macron ma anche a chi continua a spingere per una soluzione a due Stati “Questo è un messaggio chiaro a Macron e ai suoi amici: riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta, e noi c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il delirio di Katz in risposta a Macron: “Costruirete Stato Palestinese sulla carta così noi la butteremo, qui solo Israele”

Macron, il messaggio a Putin: «Non voglio la terza guerra mondiale, ma pronto all’atomica francese in Polonia. Kiev? Deve rinunciare a territori»

Emmanuel Macron invia un chiaro messaggio a Vladimir Putin: la Francia è fermamente contraria a una terza guerra mondiale, ma pronta a difendere i suoi interessi, incluso l'arsenale atomico in Polonia.

