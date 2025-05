Gaza | il 100% della popolazione a rischio fame avverte l' OCHA

Gaza, un territorio segnato dalla crisi umanitaria, si trova ora al collasso: il 100% della sua popolazione è a rischio fame. L'OCHA l'ha definita "il posto più affamato del mondo". Questo drammatico allarme non è solo un grido d'aiuto, ma un invito a riflettere sulla crescente disparità alimentare globale. In un'epoca in cui la solidarietà e l'azione collettiva sono più che mai necessarie, ogni gesto conta. La vita di milioni di persone dipende da noi

Un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha dichiarato oggi che " Gaza è il posto più affamato del mondo", dove "il 100% della popolazione è a rischio di fame". "È l'unica area demarcata, un Paese o un territorio definito all'interno di un Paese, dove l'intera popolazione è a rischio di fame. Il 100% della popolazione è a rischio di fame", ha dichiarato Jens Laerke durante la consueta conferenza stampa delle Nazioni Unite a Ginevra. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: il 100% della popolazione a rischio fame, avverte l'OCHA

Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza

Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

