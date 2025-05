Gaza Hamas respingerà proposta cessate il fuoco Ben Gvir | Intervenire con tutta la nostra forza

La tensione a Gaza si intensifica: Hamas respinge la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti, mentre Ben Gvir promette di intervenire con "tutta la nostra forza". Questo scenario non è solo un conflitto locale, ma riflette le fragili dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. L'assenza di dialogo favorisce l'escalation, ma quale sarà il prezzo da pagare? Un argomento che merita attenzione in un momento cruciale per la pace nella regione.

IN AGGIORNAMENTO – Hamas respingerà l’ultima proposta statunitense per un nuovo accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato alla Bbc un alto funzionario del gruppo palestinese, il quale ha spiegato che la proposta non soddisfa le richieste fondamentali, tra cui la fine della guerra, e che avrebbe risposto a tempo debito. La proposta di Steve Witkoff prevede un cessate il fuoco di 60 giorni con il presidente Trump nel ruolo di garante sul fatto che Israele non lo violi; il rilascio da parte di Hamas di 10 ostaggi vivi e 18 salme in cambio della liberazione da parte di Israele di detenuti palestinesi e la restituzione di corpi di gazawi morti; l’invio immediato di aiuti a Gaza e la loro distribuzione attraverso canali concordati, che includeranno le Nazioni Unite e la Mezzaluna Rossa; lo stop delle attività militari di Israele nella Striscia e il ridispiegamento delle truppe nel nord di Gaza e nel corridoio di Netzarim; l’inizio di negoziati per un cessate il fuoco permanente e la comunicazione di Hamas di informazioni complete su ciascuno degli ostaggi che rimarrebbero ancora prigionieri dopo l’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Hamas respingerà proposta cessate il fuoco. Ben Gvir: “Intervenire con tutta la nostra forza”

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

