Gaza di questi dovremo ricordarci quando ci diranno che il problema era Netanyahu

Le parole di un deputato del Likud risuonano come un eco inquietante in un contesto di crescente intolleranza e divisione. Quando ci raccontano che il problema è solo Netanyahu, ricordiamoci di queste frasi: il clima di odio alimenta la violenza. La crisi a Gaza non è solo geopolitica, ma riflette anche una società che fatica a riconoscere l'umanità dell'altro. È tempo di unire le forze per un futuro di pace e comprensione.

Di questi dovremo ricordarci quando ci diranno che il problema era Netanyahu. “I civili innocenti a Gaza? Non ci sono. Sono tutti feccia, subumani, nessuno al mondo li vuole. I bambini e le donne vanno separati dagli uomini e tutti gli uomini vanno giustiziati. Bisogna bruciare Gaza”. Lo ha dichiarato il deputato del Likud (partito di Netanyahu) e vicepresidente del parlamento israeliano Nissim Vaturi intervistato dalla radio Kol BaRama, ripetendo in più occasioni che Gaza va bruciata (come in effetti è) e affamata, come dichiara anche il ministro Amichai Eliyahu, quello che riteneva morale lanciare l’atomica su Gaza: “devono essere affamati, dobbiamo bombardare i magazzini alimentari” (come in effetti è: Israele ha demolito ieri alcuni silos per grano nel sud della Striscia di Gaza). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, di questi dovremo ricordarci quando ci diranno che il problema era Netanyahu

