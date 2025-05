Gaza centinaia in piazza a Kabul per solidarietà a palestinesi

Nel cuore di Kabul, centinaia di manifestanti si sono uniti in una vibrante dimostrazione di solidarietà per la Palestina, rimarcando un legame tra conflitti lontani. Mentre il mondo guarda, il grido afghano si fa eco di un trend globale: la crescente mobilitazione per la giustizia sociale. In un'epoca di interconnessione, la lotta per i diritti umani risuona oltre i confini, invitandoci a riflettere su come le crisi locali possano trovare risonanza universale

Per Gaza centinaia di manifestanti si sono radunati venerdì a Kabul. La manifestazione in segno di solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti hanno marciato per le strade della capitale afghana, sventolando bandiere palestinesi e scandendo slogan antiamericani e antiisraeliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, centinaia in piazza a Kabul per solidarietà a palestinesi

Israele, centinaia di attivisti marciano verso il confine di Gaza: scontri con la polizia

Centinaia di attivisti israeliani hanno marciato verso il confine di Gaza da Sderot, chiedendo la fine della guerra.

