Gaza Berlino avverte | Possibile stop all’invio armi a Israele se violato diritto internazionale

La situazione a Gaza si complica: Berlino minaccia di fermare l'invio di armi a Israele se il diritto internazionale non verrà rispettato. Nel frattempo, Macron si trova in una tempesta diplomatica con Netanyahu, mentre Hamas chiude le porte a un nuovo cessate il fuoco. Questo scenario non è solo un conflitto locale, ma un riflesso delle tensioni globali che coinvolgono potenze mondiali. Cosa succederà ora? La tensione cresce e il mondo osserva.

Nel mentre, Macron si becca l'attacco verbale di Netanyahu e un alto funzionario di Hamas ha dichiarato alla Bbc che il gruppo armato palestinese respingerà l'ultima proposta degli Stati Uniti per un nuovo cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Berlino avverte: “Possibile stop all’invio armi a Israele, se violato diritto internazionale”

Le giravolte di Merz e quella debolezza su Ucraina e Gaza che imbarazza Berlino

Friedrich Merz, nuovo cancelliere tedesco, si trova già di fronte a sfide cruciali: la guerra in Ucraina e il conflitto in Gaza pongono interrogativi sulla posizione della Germania nel panorama internazionale.

