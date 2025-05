Gaza Ben Gvir rilancia | Entriamo con tutte le nostre forze

In un contesto di tensioni crescenti, il ministro Ben Gvir lancia un appello audace con l'intento di intensificare l'azione militare a Gaza. Sottolineando la necessità di "entrare con tutte le nostre forze", richiama l'attenzione su un approccio sempre più radicale in un periodo già segnato da conflitti irrisolti e instabilità. Questa presa di posizione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel corso della politica israeliana e riaccendere i dibattiti sulla sicurezza e sui diritti um

Ben Gvir rilancia su Gaza e fa appello a Benjamin Netanyahu: “Dobbiamo entrare con tutte le nostre forze”. Il ministro per la sicurezza nazionale di Israele, presidente del partito ultranazionalista di Otzma Yehudit, ha espresso su X la posizione sua e della sua formazione politica dopo lo stop alla proposta d’accordo per il cessate il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza, Ben Gvir rilancia: “Entriamo con tutte le nostre forze”

Medioriente: Gvir, dopo no Hamas intervenire a Gaza con tutta nostra forza

La tensione in Medio Oriente è tornata a crescere, con Gvir che lancia un appello deciso a utilizzare la forza contro Hamas.

Gaza, Hamas respingerà proposta cessate il fuoco. Ben Gvir: “Intervenire con tutta la nostra forza”

Scrive lapresse.it: IN AGGIORNAMENTO - Hamas respingerà l'ultima proposta statunitense per un nuovo accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo ha ...

Ben Gvir, 'entriamo a Gaza con tutta la forza necessaria'

Segnala ansa.it: Il ministro di estrema destra della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha affermato che è "ora di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria", dopo le riserve espresse ...

Medioriente: Gvir, dopo no Hamas intervenire a Gaza con tutta nostra forza

Lo riporta msn.com: Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Signor primo ministro, dopo che Hamas ha nuovamente respinto la proposta di accordo, non ci sono più scuse per nessuno per ...