Gaza Albanese a La7 | È genocidio non sterminio Non conta il numero di vittime ma la volontà di distruzione

Un acceso confronto a Piazzapulita su La7 ha acceso i riflettori su una questione cruciale: la qualificazione giuridica dei crimini in Gaza. Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, sottolinea che il termine "genocidio" non si basa solo sul numero di vittime, ma sulla volontà di annientamento. In un contesto globale dove le parole hanno peso, il dibattito cresce, richiamando l'attenzione su un tema che scotta. È tempo di riflettere su ciò che sta

Botta e risposta a Piazzapulita (La7) tra Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e il conduttore Corrado Formigli sulla qualificazione giuridica dei crimini commessi da Israele sulla Striscia di Gaza. Formigli chiede un chiarimento sulla parola 'genocidio' alla giurista, autrice del libro "Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina" (ed. Rizzoli): "Io non mi appassiono molto alle questioni terminologiche, ma ai fatti a cui assistiamo. Qualcuno potrebbe obiettare che oggi, dal fiume Giordano al mare, ci siano più palestinesi che israeliani e quindi il genocidio inteso come sterminio di un intero popolo non si attagli a questa definizione".

Albanese: “L’Occidente sta guadagnando dal massacro del popolo palestinese a Gaza”

Durante la nona edizione di TedX Bergamo, il Teatro Donizetti diventa palcoscenico per affrontare temi di grande rilevanza, come il conflitto tra Israele e Palestina.

