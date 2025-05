Gaza alba di sangue Ben Givr | È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria

La situazione a Gaza si fa sempre più tesa e complicata. Il piano di pace di Steve Witkoff sembra arenarsi, mentre la prospettiva di un nuovo conflitto si avvicina. Con le tensioni che aumentano, l'attenzione internazionale si concentra su come le potenze globali reagiranno. Cosa significa tutto questo per il futuro della regione? Un punto cruciale da considerare: la vera sfida non è solo trovare un accordo, ma costruire una pace duratura.

Roma, 30 maggio 2025 – Si allontana la tregua tra Israele e Hamas su Gaza. Il piano dell’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff non sembra aver trovato la quadra per un cessate il fuoco. Se il premier israeliano Netanyahu ha dato parere favorevole alla proposta americana, Hamas ha sollevato diversi dubbi, incentrati soprattutto su cosa potrà succedere se al termine dei 60 giorni di tregua prevista i negoziati non dovessero avere buon esito. E oggi arrivano le dure parole del ministro della Sicurezza Nazionale di Tel Aviv, Ben Gvir che ritiene sia giunta l’”ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, alba di sangue. Ben Givr: “È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria”

Gaza, nuovi raid israeliani: “Dall’alba almeno 60 morti”

Nuovi raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza dall'alba, causando almeno 60 morti, secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera.

