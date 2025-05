Gaza a pezzi i nuovi attacchi e la minaccia di Ben Gvir | Dobbiamo usare tutta la forza necessaria

La situazione a Gaza si fa sempre più critica, con nuovi attacchi e le dichiarazioni aggressive di Ben Gvir che sollevano interrogativi sulla stabilità della regione. In un contesto già teso, la promessa di un accordo di tregua di 60 giorni sembra lontana. Interessante notare come questo conflitto stia catalizzando l'attenzione mondiale, mentre la comunità internazionale si interroga su come gestire l'emergenza umanitaria in corso. È tempo di fare la differenza!

Dal ritiro completo dalla Striscia di Gaza fino al libero flusso degli aiuti umanitari, l'accordo avrebbe dovuto dare inizio ad una tregua di 60 giorni e al proseguimento delle operazioni di rilascio degli ostaggi.

