Gasperini Roma ormai ci siamo | l’allenatore ha mantenuto la parola ai giallorossi Beffata quella rivale!

Gian Piero Gasperini ha scelto la Roma, mantenendo la parola data e sbaragliando così le ambizioni della Juventus. Questo passaggio non è solo un cambiamento di panchina, ma segna un momento cruciale nel calcio italiano, dove le scelte dei tecnici possono influenzare il futuro di una squadra. La fumata bianca è vicina: la città eterna attende con trepidazione il nuovo capitolo di questa avventura. Riuscirà Gasperini a riportare la Roma ai vertici?

Gasperini Roma, l’allenatore dell’Atalanta mantiene la parola sull’offerta dei giallorossi. A breve la fumata bianca decisiva nonostante l’interesse della Juve Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini mantiene la parola data alla Roma, per quanto ci fosse stato all’ultimo il tentativo della Juventus: un contesto dove la fumata bianca. Ora è soltanto questione di ore prima che possa arrivare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini Roma, ormai ci siamo: l’allenatore ha mantenuto la parola ai giallorossi. Beffata quella rivale!

Gasperini Juventus, sfuma anche lui? Il tecnico mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo dei bianconeri. Gli aggiornamenti

Gian Piero Gasperini dice "no" alla Juventus e conferma il suo impegno con la Roma. In un periodo in cui i cambi di allenatore sembrano all'ordine del giorno, la sua scelta rappresenta una rara coerenza nel mondo del calcio.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Ormai Siamo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gasperini alla Roma, ci siamo: accordo a un passo; Allenatore ROMA, ci siamo: Gasperini lascia l’ATALANTA, contatti positivi con i Friedkin; Roma, con Gasperini si può sognare? Il confronto con l’Atalanta; Ranieri: “Il nuovo tecnico sarà una scelta valida. Date fiducia alla Roma”. E su Gasperini…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma, Gasperini sempre più vicino: ore decisive

Riporta msn.com: L'allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell'Atalanta ... ma il tentativo in extremis non sembra aver successo. GASPERINI ALLA ROMA, CI SIAMO QUASI - Gasperini sta mantenendo la parola ...

Sky - Gasperini mantiene la parola data alla Roma: sfuma l'inserimento della Juventus

Scrive tuttojuve.com: Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla Roma. come riportato da Sky Sport, il tecnico mantiene la parola data al club giallorosso, che lo aveva cercato per primo, ...

Roma-Gasperini, c'è sì al matrimonio: i giallorossi hanno il nuovo allenatore

Da iltempo.it: La Roma ha in pugno Gian Piero Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Claudio Ranieri.