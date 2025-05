Gasperini Roma è tutto fatto! Sarà il nuovo allenatore giallorosso Inutile il tentativo della Juve

Gasperini alla Roma: la notizia che rianima i tifosi giallorossi! Dopo una stagione travagliata, la scelta del tecnico bergamasco segna un cambio di rotta significativo. Con il suo stile innovativo e la capacità di valorizzare i giovani, Gasperini è pronto a riportare entusiasmo e risultati nella capitale. Mentre si intensificano le rivalità sul mercato, la Roma punta su un'idea di gioco audace e ambiziosa. Sarà la mossa giusta per risollevare le sorti della squadra?

Gasperini Roma, è tutto fatto per l’arrivo del tecnico giallorosso: le ultime sulla trattativa che vede coinvolto il tecnico prossimo all’addio dell’Atalanta È tutto fatto per l’arrivo di Gasperini alla Roma. L’allenatore, che nelle ultime ore era stato accostato anche alla Juve, firmerà un contratto con i giallorossi come riportato da Matteo Moretto. PAROLE – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini Roma, è tutto fatto! Sarà il nuovo allenatore giallorosso. Inutile il tentativo della Juve

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Tutto Fatto Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gasperini alla Roma: la foto dell’incontro con Ghisolfi nel resort di proprietà dei Friedkin; Allenatore Roma, colpo di scena: Gasperini torna in pole; Gasp-Roma, è quasi fatta: incontro coi Friedkin, attesa per la fumata bianca; Gasperini, talento e spine: il profilo che divide la Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma-Gasperini è fatta: niente da fare per la Juventus

Lo riporta msn.com: 30 Maggio 2025 - 20:47Tutto fatto per il passaggio di Gasperini alla Roma. Saverio FattoriLa Roma, dopo aver salutato Ranieri, aveva bisogno di una nuova guida tecnica e ha sempre messo Gasperini in c ...

Pagina 3 | Gasperini, niente da fare per la Juventus: ha scelto la Roma

tuttosport.com scrive: Il tecnico, nonostante il tentativo del club bianconero, ha deciso di mantenere la parola data alla dirigenza giallorossa ...

Gasperini, niente Juve: è ormai a un passo dalla Roma

Riporta msn.com: Ore caldissime per il futuro di Gian Piero Gasperini. Nonostante l'inserimento della Juve dopo la scelta di Conte di rimanere a Napoli, il tecnico avrebbe deciso infatti di mantenere la parola data al ...