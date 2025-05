Gasperini Roma è tutto fatto! Sarà il nuovo allenatore giallorosso | il contatto con la Juve non ha interferito nella trattativa Le ultimissime

Gasperini alla Roma: un colpo di scena che scuote il panorama calcistico! Dopo voci di un possibile approdo alla Juve, il tecnico lascia Bergamo per dirigere i giallorossi. Un cambio di panchina che non solo può rilanciare le ambizioni romaniste, ma segna anche un trend significativo nel calcio italiano, dove le strategie di mercato si intrecciano sempre più tra i top club. Prepariamoci a vedere come Gasperini trasformerà la squadra!

Gasperini Roma, è tutto fatto per l’arrivo del tecnico giallorosso: tutti i dettagli sull’allenatore accostato alla Juve. È tutto fatto per l’arrivo di Gasperini alla Roma. L’allenatore, che nelle ultime ore era stato accostato anche alla Juve, firmerà un contratto con i giallorossi come riportato da Matteo Moretto. PAROLE – «Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Decisione presa e accordo chiuso. L’allenatore ha dato il sì definitivo al club giallorosso confermando l’ottimismo. In giornata Gasperini ha avuto un contatto con la Juventus ma ciò non ha interferito nella trattativa già avanzata tra Gasp e la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Roma, è tutto fatto! Sarà il nuovo allenatore giallorosso: il contatto con la Juve non ha interferito nella trattativa. Le ultimissime

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini-Roma: accordo raggiunto. N’Dicka dice no all’Arsenal. Dragoni: “sarebbe sbagliata una politica alla ricerca di parametri zero”

Gasperini-Roma: accordo raggiunto. N'Dicka dice no all'Arsenal. Dragoni: "sarebbe sbagliata una politica alla ricerca di parametri zero"

Pagina 3 | Gasperini, niente da fare per la Juventus: ha scelto la Roma

Pagina 3 | Gasperini, niente da fare per la Juventus: ha scelto la Roma

Gasperini-Roma: manca l'accordo. I dubbi legati al Fair Play Finanziario

Gasperini-Roma: manca l'accordo. I dubbi legati al Fair Play Finanziario