Gasperini Roma delusione dei tifosi bianconeri | C’era una volta la Juventus… Le reazioni social – GALLERY

La delusione dei tifosi bianconeri è palpabile: Gian Piero Gasperini, obiettivo della Juventus, sembra sempre più vicino alla Roma. "C'era una volta la Juve" è il leitmotiv che rimbalza sui social, un chiaro segno di come i supporters stiano vivendo una crisi d'identità. In un calcio in continua evoluzione, perdere le proprie stelle può essere un campanello d'allarme. Come reagirà la Vecchia Signora? La stagione si fa sempre più incerta!

Gasperini Roma, i tifosi sui social: «C’era una volta la Juve.». Il tecnico si avvicina ai giallorossi – GALLERY. Gian Piero Gasperini verso la Roma. Dopo Antonio Conte, rischia di sfumare un altro allenatore in cima alla lista della Juventus per la panchina della prossima stagione. Il club giallorosso si avvicina al tecnico in uscita dall’ Atalanta. Immediate anche le reazioni social dei tifosi bianconeri, che stanno per vedere sfumare anche Gasperini: Sinceramente non ho mai creduto alla favoletta Gasperini —??® (@JuveFaCose) May 30, 2025 C'era una volta la #Juventus .. Una volta c'era la fila di allenatori che avrebbero coronato il sogno di una vita: venire alla #Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Roma, delusione dei tifosi bianconeri: «C’era una volta la Juventus…». Le reazioni social – GALLERY

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Delusione Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caos panchine in Serie A: Conte deve decidere, Gasperini verso Roma. Tutti vogliono Allegri; Juventus delusa, Conte resta a Napoli e Gasperini va verso Roma: Mancini e Pioli le alternative a Tudor; Tutto è successo in pochissime ore: Gasperini a un passo dall'addio e vicino alla Roma; Roma, dal sogno Klopp all'enigma Espirito Santo: torna la delusione tra i tifosi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, Gasperini l’ultima spiaggia: tentativo last minute per beffare la Roma, l’appello della curva dell’Atalanta

Segnala sport.virgilio.it: Dopo la delusione per Conte la Juventus s’è messa sulle tracce di Gasperini, vicino però a firmare con la Roma nonostante l’appello dei tifosi dell'Atalanta ...

Roma-Gasperini, il nodo del Fair Play Finanziario e la partita con i top club

informazione.it scrive: Mentre la trattativa tra Gian Piero Gasperini e la Roma si avvicina a una svolta, il vero ostacolo che continua a pesare sui giallorossi è il Fair Play Finanziario, una normativa che impone vincoli st ...

Gasperini alla Roma? Tutti i dubbi del tecnico: dal Fair Play Finanziario alla Juventus. Oggi l'incontro con Percassi

Riporta msn.com: L’incontro a Firenze tra la Roma e Gasperini è stato positivo, ma l’accordo ancora non c’è. Il tecnico si è preso 48 ore di tempo prima di dare una ...