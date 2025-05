Gasperini-Roma accordo vicino | le ultime

Gasperini sì, no o forse. La situazione in casa Roma si tinge sempre più di giallo e dopo l`incontro di ieri tra i Friedkin e il tecnico, manca. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Il futuro di Gasperini potrebbe essere ancora in Serie A: accordo vicino con la Roma, si può chiudere a breve; Gasperini alla Roma, ci siamo: accordo a un passo; La Roma, Friedkin vede Gasperini e prepara l’accordo per il nuovo allenatore; Gasperini sempre più vicino alla Roma: contatto finale con i Friedkin atteso a ore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gasperini-Roma, accordo vicino: svolta dopo il no per Fabregas

Lo riporta europacalcio.it: Gian Piero Gasperini è vicino alla panchina della Roma: atteso l’incontro decisivo con i Friedkin. Contratto triennale da 15 mln più bonus.

Gasperini-Roma LIVE: vicino l’accordo da 7 milioni a stagione. Lascerà l’Atalanta

Pasalic resta all’Atalanta: rinnovo vicino, niente Roma con Gasperini

Riporta calcioatalanta.it: Mario Pasalic verso il rinnovo con l’Atalanta: contratto vicino, niente Roma con Gasperini. Il croato resterà in nerazzurro ...