Gasperini Juventus sfuma anche lui? Il tecnico mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo dei bianconeri Gli aggiornamenti

Gian Piero Gasperini dice "no" alla Juventus e conferma il suo impegno con la Roma. In un periodo in cui i cambi di allenatore sembrano all'ordine del giorno, la sua scelta rappresenta una rara coerenza nel mondo del calcio. Questo rifiuto potrebbe segnare l'inizio di una nuova era giallorossa: quale futuro attende la squadra? Un segnale chiaro di ambizione e stabilitĂ , in un contesto calcistico sempre piĂą frenetico.

Gasperini Juventus: mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo dei bianconeri. Aggiornamenti sul futuro del tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo della Juventus: il tecnico dell’ Atalanta, dopo l’addio al club bergamasco, sarebbe così orientato ad accettare la proposta dei giallorossi per la prossima stagione. Rischia invece di sfumare un altro nome forte per la panchina della Juve. Gasperini, salvo clamorosi ribaltoni, sarĂ il nuovo allenatore della Roma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, sfuma anche lui? Il tecnico mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo dei bianconeri. Gli aggiornamenti

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Juventus Sfuma Tecnico Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sky - Manca l'accordo tra Gasperini e la Roma: la Juve può inserirsi?; JUVENTUS - Sfuma il ritorno di Conte: i bookie puntano su Tudor, ma in quota irrompe Gasperini; Tuttosport - La Juventus vira su Gasperini dopo il 'no' di Conte: contatti avviati, si tenta il sorpasso sulla Roma; RAI - Panchina Juve, colpo di scena Gasperini sfumato Conte! Sì del tecnico, si può chiudere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus, c'è il contatto con Gasperini: il tecnico riflette, la Roma aspetta

Riporta msn.com: Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la Juventus riflette sul nome dell`allenatore per la prossima stagione. Al momento la squadra resta affidata.

Juventus, è caccia al nuovo allenatore: sfumato Conte, c'è Gasperini in pole

Secondo msn.com: I bianconeri sfidano la Roma per l'ormai ex Atalanta. Per il tecnico di Grugliasco sarebbe un ritorno a Torino ...

Juventus, sfuma Antonio Conte: chiamata a Gasperini

sportpaper.it scrive: L'ormai ex tecnico dell'Atalanta avrebbe deciso di virare verso la formazione bianconera dopo l'incontro con la famiglia Friedkin ...