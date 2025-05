Gasperini Juventus bianconeri in pressing! Il tecnico non è convinto di andare alla Roma | svelati i motivi Rivelazione

Gasperini, protagonista di una fase cruciale nel mondo del calcio, è al centro del mirino della Juventus. Mentre i bianconeri intensificano il pressing, il tecnico sembra titubante riguardo a un possibile passaggio alla Roma. Cosa sta realmente accadendo? Le dinamiche di mercato si intrecciano con ambizioni e strategie, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Riuscirà Gasperini a fare la scelta giusta per il suo futuro? Scopriamo insieme!

Gasperini Juventus, bianconeri in pressing! La rivelazione sul futuro dell’allenatore ai saluti in casa Atalanta. Gli ultimi aggiornamenti. Nuovi aggiornamenti di calciomercato Juve e non solo da Paolo Paganini di Rai Sport. Su X, infatti, il noto giornalista ha parlato anche della situazione relativa al futuro di Gian Piero Gasperini. La Juventus sarebbe in forte pressing per convincere l’allenatore. GASPERINI – «La Juventus adesso è in pressing su Gasperini che non è convinto di andare alla Roma dopo l’incontro dell’altro ieri e con i tifosi che non lo gradiscono». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, bianconeri in pressing! Il tecnico non è convinto di andare alla Roma: svelati i motivi. Rivelazione

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

