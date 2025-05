Gasperini Juventus arrivano nuove conferme | idea molto forte e concreta Il tecnico è ora in pole per la panchina! Ultimissime

Il futuro della Juventus si tinge di nero e bianco con l’ipotesi Gasperini che prende sempre più piede. L'attuale tecnico dell'Atalanta è in pole position per la panchina bianconera, un cambio che potrebbe rivoluzionare il gioco della squadra. In un contesto calcistico in continua evoluzione, l’arrivo di Gasperini rappresenterebbe una scelta audace, capace di rispondere alle nuove sfide del campionato. Riuscirà a riportare la Juve ai vertici?

Gasperini Juventus, è ora in pole per la panchina! Le ultime novità sul futuro dell’allenatore ai saluti in casa Atalanta. L’idea Gasperini alla Juventus è molto forte, concreta. Il tecnico ora è in pole per la panchina dei bianconeri. È quanto riferisce Giovanni Albanese su gazzetta.it: la Roma si è portata avanti negli ultimi giorni, ma non ha ancora chiuso. Gasperini ha allenato nel settore giovanile della Juve per tanti anni, mai la prima squadra che è un suo grande desiderio. E poi avrebbe già un primo nome da cui ripartire: Koopmeiners, l’acquisto più oneroso del mercato di Giuntoli che proprio Gasperini aveva reso un top all’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, arrivano nuove conferme: idea molto forte e concreta. Il tecnico è ora in pole per la panchina! Ultimissime

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Juventus Arrivano Nuove Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

RAI - Panchina Juve, colpo di scena Gasperini sfumato Conte! Sì del tecnico, si può chiudere; Gasperini Juve: nuovo annuncio sul suo futuro. Le parole; LIVE | Roma, le ultime sul nuovo allenatore; Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Gasperini l’ultima spiaggia: tentativo last minute per beffare la Roma, l’appello della curva dell’Atalanta

sport.virgilio.it scrive: Dopo la delusione per Conte la Juventus s’è messa sulle tracce di Gasperini, vicino però a firmare con la Roma nonostante l’appello dei tifosi dell'Atalanta ...

Gasperini-Juve, l’attesa di una vita: il tecnico riflette tra Roma e sogno bianconero

Lo riporta calcioatalanta.it: Gasperini tra Roma e Juventus: la Roma offre un triennale, ma il tecnico aspetta la chiamata bianconera, il sogno della sua carriera ...

Gasperini alla Roma? Tutti i dubbi del tecnico: dal Fair Play Finanziario alla Juventus. Oggi l'incontro con Percassi

Secondo msn.com: L’incontro a Firenze tra la Roma e Gasperini è stato positivo, ma l’accordo ancora non c’è. Il tecnico si è preso 48 ore di tempo prima di dare una ...