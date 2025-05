Gasperini Juve Sky andato già in scena l’incontro con la Roma | l’esito del faccia a faccia ha portato a queste conclusioni I dettagli

Gasperini alla Juve? La situazione si complica! L'incontro con la Roma ha rivelato una posizione di vantaggio per i giallorossi, lasciando i bianconeri in difficoltà. In un calcio che cambia rapidamente, le scelte degli allenatori diventano cruciali per il futuro delle squadre. Non perdere i dettagli di questa intrigante trattativa: potrebbe segnare una svolta decisiva nel campionato! Chi avrà la meglio nella corsa per il tecnico?

Gasperini Juve, l’incontro tra Gasperini e la Roma è già avvenuto: ecco qual è l’esito del faccia a faccia tra le parti. La Roma gode di una forte posizione di vantaggio sulla Juve nei confronti di Gian Piero Gasperini. Lo asserisce Paolo Assogna su Sky Sport. Ecco le sue parole, che sembrano allontanare il sogno dell’allenatore dell’Atalanta di passare in bianconero. PAROLE – « Gasperini si è preso un paio di giorni dopo l’incontro con la Roma, che ha considerato molto positivo. Gli è piaciuto quello che gli è stato raccontato, gli è piaciuta anche la parte relativa al contenuto economico del suo stipendio e anche come si vorrà muovere la Roma in queste due sessioni di mercato, in cui vigerà ancora l’accordo con l’UEFA per il Fari Play Finanziario Dopo nove anni di Bergamo, vuole provare a non sbagliare la scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve (Sky), andato già in scena l’incontro con la Roma: l’esito del faccia a faccia ha portato a queste conclusioni. I dettagli

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Juve Sky Andato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gasp-Roma, incontro positivo: manca ok definitivo; Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport); Alla Juventus pesa l'illusione svanita di Conte: l'amore non basta, servono garanzie e il Napoli è più avanti; Costacurta: «Lukaku è andato al di là delle aspettative». 🔗Ne parlano su altre fonti

Mangiante su Gasperini: "I tempi sono strettissimi per la Juve, perché con la Roma..."

Come scrive tuttojuve.com: Il giornalista di SkySport Angelo Mangiante, sul suo profilo X, ha aggiornato sul duello Juve-Roma per Gian Piero Gasperini. Le ultime news sull'ex tecnico del Genoa: "La Roma rimane ...

Marchetti: "Primi segnali Juventus-Gasperini ma non c'è stato l'affondo definitivo. In queste ore..."

Si legge su tuttojuve.com: Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato di Gasperini e delle possibilità di inserirsi della Juventus tra lui e la Roma: "Juventus, Milan e Napoli avevano tre panchine per ...

Gasperini alla Roma, il mercato è un ostacolo: la Juve osserva. Pioli, duello Atalanta-Fiorentina

Come scrive informazione.it: ROMA — L’incontro andato in scena tra la Roma e Gian Piero Gasperini a Firenze, in un resort di proprietà dei Friedkin, si è concluso con una fumata grigia. I dirigenti giallorossi hanno illustrato il ...