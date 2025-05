Gasperini Juve si riapre la pista! I bianconeri hanno fatto un tentativo | cosa filtra sul testa a testa con la Roma Novità

La danza degli allenatori entra nel vivo: Gasperini, attuale mente dell'Atalanta, potrebbe tornare protagonista in un nuovo palcoscenico. La Juventus ha fatto un tentativo, riaprendo la corsa al tecnico, già conteso dalla Roma. In un calcio dove le scelte strategiche possono cambiare le sorti di una stagione, la decisione di Gasperini avrà ripercussioni non solo sui bianconeri e sui giallorossi, ma sull'intero panorama calcistico italiano. Chi avrà la meglio?

Gasperini Juve, si riapre la pista! I bianconeri hanno fatto un tentativo. Le ultimissime sull’allenatore. Nonostante gli incontri tra Gasperini e la Roma stiano proseguendo in maniera positiva, l’allenatore dell’ Atalanta si è preso dei giorni per riflettere sulla proposta. I giallorossi, seppur avanti, dovranno fare attenzione alla Juve che ha fatto un tentativo per capire la fattibilità dell’affare, come riportato da Orazio Accomando. PAROLE – «La Juventus si inserisce per Gasperini. Roma nettamente avanti dopo l’incontro positivo di oggi, ma i bianconeri in serata hanno fatto un tentativo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, si riapre la pista! I bianconeri hanno fatto un tentativo: cosa filtra sul testa a testa con la Roma. Novità

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

La Juventus si inserisce per Gasperini: cosa c'è di vero

