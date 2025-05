Gasperini Juve Ravezzani sentenzia | È normale che dica no ai bianconeri Con mister Moneyball Comolli sarebbe successo questo

Il rifiuto di Gasperini alla Juventus riaccende la discussione sul valore dei tecnici in un mercato sempre più influenzato da fattori economici e strategici. Fabio Ravezzani sottolinea che, sotto l'egida di un mister "moneyball" come Commisso, il tecnico avrebbe probabilmente accettato. Un chiaro segnale che il calcio moderno richiede più di una semplice passione: servono visione e pragmatismo. La domanda sorge spontanea: la Juve è davvero pronta a reinventarsi?

Gasperini Juve, Ravezzani: «È normale che dica no». Il commento del direttore di TeleLombardia su X. Fabio Ravezzani, su X, ha commentato così la decisione di Gasperini. Il tecnico chiuderà con la Roma, sfumando così per la panchina della Juve. RAVEZZANI – «Comunque neanche Gasperini è un benefattore. Per venire alla Juve vuole soldi e un programma chiaro di rafforzamento. Cosa gli dirà mister Moneyball, Comolli? La partita si gioca qui. Senza progetti ambiziosi, Gasp dirà no. Giuro che l'avevo scritto senza sapere che fosse saltato. Ma per semplice deduzione: l'Atalanta è più forte della Juve.

La questione Gasperini-Juve si infiamma: il mister, che ha dimostrato il suo valore, ha deciso di dire no ai bianconeri.

