Gasperini Juve Pedullà chiarisce | Non ha avuto contatti diretti con i bianconeri Accordo con la Roma nel pomeriggio…

Il futuro di Gian Piero Gasperini si fa sempre più incerto, con la Roma pronta a sfruttare l'occasione. Secondo Alfredo Pedullà, non ci sarebbero stati contatti diretti con la Juventus, ma il tecnico bergamasco sembra vicino ai giallorossi. Questo scenario solleva interrogativi sul mercato degli allenatori, in un calcio che sta vivendo una trasformazione continua. Rimanere aggiornati è fondamentale: chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina bianconera?

Gasperini Juve, Pedullà: «Non ha avuto contatti diretti con la Juventus». La situazione sul fronte Roma e gli ultimi aggiornamenti. Alfredo Pedullà, su X, ha fornito un nuovo aggiornamento sul futuro di Gian Piero Gasperini. Il punto sul tecnico, sempre più vicino alla Roma. PEDULLA’ – «Gasperini vale sempre questo: ha spiegato che con la Roma ha raggiunto accordo e che NON ha avuto contatti diretti con la Juventus contrariamente ad alcune interpretazioni delle ultime ore. Nel pomeriggio ha parlato con l’Atalanta che aspettava solo la sua decisione per procedere alla risoluzione. Al netto del corteo in suo onore a Bergamo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com