Gasperini Juve l’allenatore ha chiesto qualche giorno di riflessione alla Roma | aspetta le mosse del club bianconero! Cosa filtra sul suo futuro

Gasperini si trova al centro di un intricato balletto tra Juventus e Roma, con il futuro dell'allenatore che tiene banco nei pensieri di molti. In un momento in cui le squadre italiane stanno cercando di rilanciarsi, la sua decisione potrebbe rivelarsi cruciale. La tensione aumenta: chi sceglierà di puntare su un stratega che ha dimostrato di saper far emergere il potenziale? Un attimo di riflessione può cambiare tutto!

Gasperini Juve, aspetta le mosse del club bianconero! Ultime novità sul futuro dell'allenatore in cima alla lista anche della Roma. Come scritto da Matteo Moretto su X, la trattativa Roma -Gasperini è avanzata, ma non ancora chiusa. L'allenatore ha chiesto al club giallorosso qualche giorno per riflettere sulla proposta che gli è stata presentata nelle ultime ore ma sullo sfondo c'è la Juventus. L'allenatore vuole capire con esattezza le mosse dei bianconeri che nei giorni scorsi (come raccontato e ribadito) lo avevano contattato per capire la sua disponibilità.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

