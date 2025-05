Gasperini Juve il club bianconero fa la sua prima mossa per il tecnico dell’Atalanta! La Roma è ancora in vantaggio ma l’allenatore della Dea riflette…Ultimissime

La Juventus fa sul serio: dopo aver accantonato il sogno Conte, il club bianconero punta gli occhi su Gian Piero Gasperini. Con la Roma in pole position, la situazione si fa intrigante. L’allenatore dell'Atalanta sta ponderando le offerte, e il suo futuro potrebbe segnare un cambio epocale per entrambe le squadre. La Juve è pronta a ripartire: sarà l’inizio di una nuova era? Non perdere di vista questa storia avvincente!

Gasperini Juve: il club bianconero si muove per l'allenatore dell'Atalanta, che adesso riflette. Le ultimissime. Svanito il sogno Antonio Conte, la Juve si rituffa sul mercato degli allenatori per avviare un nuovo progetto tecnico. Secondo le informazioni esternate da Nicolò Schira su X, la società bianconera avrebbe chiamato il tecnico dell' Atalanta. Sul tecnico della Dea c'è anche la Roma, che è convinta di aver effettuato tutti i passaggi giusti per poter mettere le mani sul tecnico di Grugliasco. L'unico fattore di dubbio è legato allo stesso allenatore, che, in attesa di firmare la risoluzione con i bergamaschi, adesso riflette.

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

