Gasperini Juve i tifosi non hanno dubbi | si schierano così sul possibile arrivo dell'allenatore! Le reazioni social – GALLERY

Gian Piero Gasperini alla Juve? I tifosi bianconeri non hanno dubbi: la sua filosofia di gioco potrebbe portare una ventata di freschezza a Torino. Le reazioni sui social scatenano un intenso dibattito, rivelando quanto il pubblico desideri un allenatore capace di valorizzare i giovani talenti. In un calcio sempre più competitivo, la scelta del prossimo mister potrebbe essere cruciale per il futuro della Vecchia Signora. E tu, cosa ne pensi?

Gasperini Juve, i tifosi si schierano: le reazioni social alla notizia del possibile arrivo del tecnico dell’Atalanta – GALLERY. Gian Piero Gasperini si avvicina alla Juve. Il tecnico aspetta i bianconeri e non ha ancora detto sì alla Roma. Nel frattempo, i tifosi della Juventus non hanno dubbi sull’allenatore dell’Atalanta. Dalle prime reazioni social, infatti, gran parte del tifo è schierato per l’arrivo di Gasp sulla panchina bianconera. Abbiamo la grande occasione per puntare a #Gasperini Fossi nella @juventusfc lo chiamerei subito. — Daniele (@Stroozman) May 30, 2025 Con #Gasperini potrei ritrattare sull'abbonarmi e magari dividerlo con qualcuno! #StayTuned #Juventus — Antonio Mileo (@AntonioMileo) May 30, 2025 Con Gasperini alla #Juve Vlahovic farà 45-50 Gol Giocatori come Yildiz e Conceicao esploderanno E torneremo a competere per vincere trofei — Salim Naser (@SalimNaser3859) May 30, 2025 Oddioo gasperini juve?? — vincenzo carfì (@vins1792273) May 30, 2025 Ecco alcune delle reazioni più significative raccolte su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, i tifosi non hanno dubbi: si schierano così sul possibile arrivo dell’allenatore! Le reazioni social – GALLERY

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

Juventus, Gasperini l’ultima spiaggia: tentativo last minute per beffare la Roma, l’appello della curva dell’Atalanta

Come scrive sport.virgilio.it: Dopo la delusione per Conte la Juventus s’è messa sulle tracce di Gasperini, vicino però a firmare con la Roma nonostante l’appello dei tifosi dell'Atalanta ...

Gasperini-Juve, l’attesa di una vita: il tecnico riflette tra Roma e sogno bianconero

Si legge su calcioatalanta.it: Gasperini tra Roma e Juventus: la Roma offre un triennale, ma il tecnico aspetta la chiamata bianconera, il sogno della sua carriera ...

Gasperini Juve, bianconeri ancora in corsa? Il tecnico ha l’accordo con la Roma ma non ha ancora deciso. Cosa filtra sul suo futuro

Si legge su juventusnews24.com: Gasperini Juve, bianconeri ancora in corsa? Cosa filtra sul possibile inserimento della società bianconera per l’allenatore Alfredo Pedullà, su X, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di ...