Gasperini Juve i bianconeri adesso sognano un clamoroso sgarbo alla Roma | cosa filtra sul futuro dell’allenatore

La Juventus è pronta a sferrare un colpo di scena: Gian Piero Gasperini, attualmente all'Atalanta, potrebbe diventare il nuovo condottiero bianconero. Questo sarebbe un vero e proprio affronto alla Roma, storica rivale. Con la stagione che si fa sempre più intensa, i tifosi sognano l'arrivo di un allenatore capace di riportare la Juve ai vertici. Sarà l'inizio di una nuova era? Rimaniamo in attesa!

ormai pronto a lasciare l’Atalanta. Non arrivano buone notizie per la Juve, impegnata nella ricerca del nuovo allenatore nel caso in cui la dirigenza optasse per non proseguire sulla linea tracciata da Tudor in questi mesi. Dopo la fumata nera per Conte il club non ha un vero e proprio piano B. Si è parlato di Gasperini in queste ultime ore ma, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a meno di clamorosi ribaltoni il futuro del tecnico che lascerà l’ Atalanta dovrebbe essere alla Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, i bianconeri adesso sognano un clamoroso sgarbo alla Roma: cosa filtra sul futuro dell’allenatore

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

