Gasperini Juve arrivano altre conferme | la Roma ha in pugno l’allenatore! Cosa filtra in casa giallorossa Ultimissime

Gasperini Juve, la Roma ha in pugno il tecnico! Cosa filtra sul futuro del tecnico in uscita dall'Atalanta. Gli ultimi aggiornamenti. Gian Piero Gasperini si allontana dalla Juventus. Come confermato anche da Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma è ora convinta di avere in pugno l'allenatore. Da Trigoria filtra ottimismo sul buon esito della trattativa per il nuovo tecnico, che ha già comunicato il suo addio all'Atalanta. Gasperini, salvo clamorosi ribaltoni, non siederà sulla panchina della Juventus a partire dalla prossima stagione.