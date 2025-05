Gasperini frenata con la Roma per il fair play finanziario | ora la Juve fa sul serio la situazione

Gian Piero Gasperini al centro del mercato, con Roma e Juventus pronte a contenderselo! Tuttavia, la Roma frena a causa del fair play finanziario, aprendo una finestra di opportunità per i bianconeri. In un calcio dove le strategie economiche giocano un ruolo cruciale, chi avrà la meglio? Il futuro dell’allenatore potrebbe ridefinire le ambizioni delle due squadre. Rimanete sintonizzati per scoprire il destino di Gasp!

Le ultime sul futuro in panchina di Gian Piero Gasperini, con gli interessi mostrati da parte di Roma e Juve. Tutti i dettagli L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro in panchina di Gian Piero Gasperini, al centro di un duello tra Roma e Juve. PROBLEMI CON LA ROMA – «La cosa certa

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini-Roma, tutto rinviato: fair play finanziario frena l’accordo

calcioatalanta.it scrive: Incontro tra Gasperini e i Friedkin a Firenze: il tecnico chiede garanzie, ma il fair play finanziario frena la Roma ...

