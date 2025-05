Gasperini è della Roma accordo raggiunto | i dettagli sul contratto

Gasperini alla Roma: una scelta audace che segna un nuovo capitolo per i giallorossi! Dopo il successo di Ranieri, il club punta su un allenatore di grande spessore. Con la sua esperienza, Gasperini promette di portare innovazione e determinazione, rispondendo così a un trend sempre più forte nel calcio italiano: il rinnovamento strategico. Curiosi di scoprire come cambierà il volto della squadra? La sfida è appena iniziata!

Serviva una scelta forte per andare a sostituire Ranieri, un uomo che ha risollevato la Roma dalle ceneri, e non si può certo dire che il club non l'abbia fatta. Come carattere non sarà il più simpatico o amabile sulla piazza, ma non si può certo dire che Gasperini non sia un allenatore di livello assoluto per ciò che ha mostrato in questi 9 anni di Atalanta. Come del resto non gli si può non riconoscere l'aver scelto con convinzione i giallorossi, potendo virare all'ultimo momento su quella Juventus nella quale era iniziato tutto. E invece niente colpo di scena finale, perché continuano ad arrivare segnali pro Roma, come quello lanciato poco fa da Fabrizio Romano: come riportato dal noto uomo mercato, accordo raggiunto tra Gasperini e club, anzitutto per una parte economica che, causa Fair Play Finanziario, poteva costituire un problema.

