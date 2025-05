Gasperini diviso tra Roma e Juve | i tifosi vogliono la permanenza l’Atalanta guarda già oltre

Gian Piero Gasperini si trova al centro di un autentico valzer tra Roma e Juventus, due squadre storiche pronte a contenderlo. Mentre i tifosi dell'Atalanta sperano in una sua permanenza, il mister riflette sul futuro. Questo tira e molla non è solo una questione di panchine, ma un indicativo chiaro di come le scelte tecniche possano influenzare l'intero panorama del calcio italiano. Chi sarà il vincitore in questo gioco di strategia?

Dopo il viaggio a Firenze di giovedì 29 maggio, per incontrare i massimi dirigenti e la proprietà della Roma, Gian Piero Gasperini ha preso tempo prima di dire "sì". Il motivo? La Juventus, che da un momento all'altro si è trovata spiazzata dalla decisione di Antonio Conte di restare al Napoli e che, proprio ieri, ha chiuso il rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tradotto: le carte in tavola nelle ultime ventiquattr'ore sono radicalmente cambiate. Per i bianconeri, ma anche per Gasp, il cui legame storico coi bianconeri non è certo un segreto. D'altronde ha lavorato nelle giovanili dal 1994 al 2003: il ritorno 22 anni dopo, da capo allenatore della prima squadra, sarebbe la chiusura di un cerchio.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

