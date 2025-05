Gasperini deve restare fate i bravi | il sì alla Roma e le speranze dei tifosi nerazzurri

Gasperini è il cuore pulsante di Bergamo e la sua possibile partenza sta creando un'ondata di emozioni tra i tifosi. Le strade della città si animano di discussioni sul suo futuro, mentre l'Atalanta si prepara a una nuova era. La sua eredità va oltre il calcio: ha trasformato una comunità intera. I sostenitori sperano in un “sì” alla Roma, ma la vera domanda è: chi potrà sostituire un uomo così iconico?

Anche nel momento dell'addio, è una Bergamo Gasperini-centrica: per le strade si parla quasi più di quello che sarà il suo futuro, piuttosto che del suo possibile successore. Basterebbe questo dettaglio per ribadire ulteriormente l'influenza sulla piazza che ha esercitato il tecnico di Grugliasco nei suoi anni bergamaschi, ormai giunti alla conclusione. Per il dispiacere di una tifoseria che fino all'ultimo ha provato a fargli cambiare idea. Sono scesi in piazza in centinaia per augurarsi un dietrofront ormai improbabile, una nuova "pace" con la società, una stretta di mano per continuare insieme.

Gasperini alla Juventus: Madama vuole sfidare la Roma per l’allenatore, ma deve farlo entro questi tempi. Intanto a Bergamo gli chiedono questo. La situazione attuale

Il futuro di Gian Piero Gasperini è appeso a un filo e la Juventus è pronta a scendere in campo per sfidare la Roma nella corsa al suo allenatore.

