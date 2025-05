Gasperini Atalanta protesta del gruppo ultras sulla possibile separazione | stasera manifestazione in centro

Questa sera, Bergamo si prepara a vivere un momento di forte tensione calcistica. Il gruppo "Ultras" della Curva Nord scenderà in piazza per protestare contro la possibile separazione da Gasperini, una figura simbolo per l'Atalanta. In un periodo in cui le emozioni nel calcio si intrecciano con le identità locali, questa manifestazione solleva interrogativi su cosa significhi davvero fare parte di una comunità calcistica. La passione dei tifosi è più viva che mai!

Gasperini Atalanta, la protesta del gruppo "Ultras" sulla situazione: manifestazione in centro Bergamo questa sera. Il comunicato Dopo quelli che sono stati gli striscioni di ieri sera a Zingonia, il gruppo "Ultras" della Curva Nord ha deciso di scendere in piazza per l'ultimo disperato tentativo per provare a risolvere questa "spaccatura" con l'Atalanta seppur il

La polemica tra Gasperini e l'Atalanta si infiamma: gli ultras della Curva Nord alzano la voce con uno striscione provocatorio a Zingonia.

i tifosi dell’Atalanta si mobilitano in piazza Matteotti per sostenere Gasperini dopo le tensioni con la società

