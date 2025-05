Gasperini-Atalanta la protesta del gruppo Ultras a Zingonia con Pagliuca sotto accusa – FOTO

La polemica tra Gasperini e l'Atalanta si infiamma: gli ultras della Curva Nord alzano la voce con uno striscione provocatorio a Zingonia. Questo episodio mette in luce un trend crescente nel calcio italiano, dove il dialogo tra tifosi e dirigenza è sempre più teso. La domanda sorge spontanea: fino a che punto i sostenitori possono arrivare per difendere la loro visione? La risposta potrebbe influenzare il futuro del club.

Gasperini Atalanta, la posizione del gruppo “Ultras” con tanto di striscione al Centro Bortolotti di Zingonia. Il punto La questione Gasperini Atalanta sta aprendo molti dibattiti, e nella sera non è mancata anche la posizione di alcuni gruppi della Curva Nord: in particolar modo di quello “Ultras” che si esposto non senza qualche presa di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini-Atalanta, la protesta del gruppo “Ultras” a Zingonia (con Pagliuca sotto accusa) – FOTO

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo

L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

Stasera a Bergamo tifosi in piazza per Gasperini

Scrive corrieredellosport.it: (ANSA) - BERGAMO, 30 MAG - "La nostra posizione è chiara: il binomio Gasperini-Società deve continuare per il bene dell'Atalanta e dei suoi tifosi, lo dicono questi 9 anni indimenticabili!". Un gruppo ...

i tifosi dell’Atalanta si mobilitano in piazza Matteotti per sostenere Gasperini dopo le tensioni con la società

Riporta gaeta.it: I tifosi dell'Atalanta si mobilitano a Bergamo per chiedere la conferma di Gian Piero Gasperini, mentre il tecnico e la società discutono del futuro tra tensioni e incontri con la Roma.