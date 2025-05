Gasperini Atalanta la manifestazione dei tifosi | cori per Gian Piero e Percassi – VIDEO

L'atmosfera è rovente a Bergamo! I tifosi dell'Atalanta si mobilitano con cori appassionati per sostenere Gian Piero Gasperini e il presidente Percassi. Questo clima di unità dimostra quanto il legame tra squadra e città sia profondo, mentre il futuro del tecnico è nell'aria. In un calcio sempre più instabile, la voce dei tifosi si fa sentire forte e chiara. Sarà sufficiente per mantenere il mister? La risposta potrebbe cambiare le sorti della Dea!

Proseguono le manifestazioni dei tifosi dell’Atalanta che da ormai qualche settimana provano a convincere Percassi, e dunque dirigenza, e Gian Piero Gasperini a proseguire assieme il proprio cammino. Sono ormai ore calde per il possibile addio del tecnico piemontese verso la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini Atalanta, la manifestazione dei tifosi: cori per Gian Piero e Percassi – VIDEO

Bufera Gasperini e tifosi in rivolta: contatto Pasalic-Kone, cosa dice il regolamento

La polemica sulla partita Atalanta-Roma continua a infiammare gli animi, con Gasperini e i tifosi in rivolta dopo la decisione del VAR.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Atalanta Manifestazione Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gasperini Atalanta, protesta del gruppo ultras sulla possibile separazione: stasera manifestazione in centro; Magoni: Atalanta, stagione da incorniciare. Ora blindate Gasperini; Bortolo Mutti: Gasperini e Atalanta, matrimonio da salvare assolutamente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gasperini Atalanta, la manifestazione dei tifosi: cori per Gian Piero e Percassi – VIDEO

Come scrive calcionews24.com: Gasperini Atalanta, la manifestazione dei tifosi: cori per Gian Piero e Percassi – VIDEO Proseguono le manifestazioni dei tifosi dell’Atalanta che da ormai qualche settimana provano a convincere Perca ...

Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Si legge su ecodibergamo.it: CALCIO. L’appuntamento organizzato da un gruppo di tifosi della curva nord per la serata di venerdì 30 maggio: in circa 300 hanno sfilato in centro da piazza Matteotti alla sede dei Percassi in via Pa ...

Atalanta, 200 tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Da ecodibergamo.it: I tifosi si sono spostati da piazza Matteotti verso la sede della società di Percassi in via Paglia: qui hanno mostrato uno striscione con scritto: «Gasperini deve restare... fate i bravi» e hanno ...