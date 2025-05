Gasperini alla Roma ci siamo | Ranieri ha una certezza | CM IT

La Roma si avvicina a Gian Piero Gasperini, un tecnico capace di rivoluzionare il gioco e riportare la squadra al vertice. Negli ultimi giorni, ottimismo crescente permea l'ambiente giallorosso, con i dirigenti sempre piĂą convinti della chiusura della trattativa. In un calcio che premia l'innovazione, Gasperini potrebbe essere la chiave per ridare slancio alla Roma, in un contesto di competizione serrata. SarĂ lui il nuovo artefice del sogno romanista?

Gli ultimi sviluppi sul tecnico di Grugliasco legato all’Atalanta fino al 2026. Ecco come stanno le cose coi giallorossi e con la Juventus Ottimismo in crescita per Gasperini alla Roma. Il club giallorosso è sempre stato fiducioso per la chiusura totale della trattativa con il tecnico piemontese e, nelle ultime ore, sono arrivati segnali davvero incoraggianti per la firma, a questo punto imminente. La Juve – come raccontato – è rimasta sullo sfondo senza mai affondare il colpo e quindi disturbate la trattativa tra le parti. Gian Piero Gasperini (foto Ansa) – Calciomercato.it Ricordiamo l’accordo tra il club capitolino e Gasperini: contratto di tre anni, con ingaggio da 5-6 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasperini alla Roma, ci siamo: Ranieri ha una certezza | CM.IT

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Siamo Ranieri Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gasperini alla Roma, ci siamo: quando è fissato l'incontro con Friedkin e i retroscena; Roma, si avvicina Gasperini. Ranieri: “Aspettiamo l’annuncio del presidente”; Gasperini vicino alla Roma: la tifoseria giallorossa si divide sul probabile nuovo allenatore; DIRETTA Roma-Gasperini: incontro terminato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, Gasperini sempre più vicino: ore decisive

Da msn.com: Ore decisive per Gian Piero Gasperini alla Roma. L`allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell`Atalanta, sta sciogliendo gli ...

Roma-Gasperini, c'è sì al matrimonio: i giallorossi hanno il nuovo allenatore

iltempo.it scrive: La Roma ha in pugno Gian Piero Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Claudio Ranieri.

Gasperini alla Roma, ci siamo: ecco cosa manca per chiudere

Riporta fantamaster.it: Gasperini alla Roma - Ci siamo per l'approdo del tecnico ex Atalanta sulla panchina dei giallorossi: la foto che ufficializza l'accordo ...