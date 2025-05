Gasperini alla Roma addio all’Atalanta dopo 9 anni La telefonata fallita della Juventus e quella a Claudio Ranieri

Gian Piero Gasperini è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera alla Roma, dopo nove anni di successi all’Atalanta. La scelta di rifiutare la Juventus, storicamente una delle squadre più forti d'Italia, sottolinea la crescente ambizione dei giallorossi nel panorama calcistico. Sarà interessante vedere come il suo stile di gioco innovativo influenzerà le sorti della squadra. Un cambio che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era!

Sarà Gian Piero Gasperini a prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. L’allenatore ex Atalanta è a un passo dalla firma del contratto con i giallorossi, dopo aver respinto la corte della Juventus. Il no di Gasperini ai bianconeri sarebbe arrivato già in mattinata, scrive la Gazzetta dello Sport. In una lunga telefonata con il dg juventino Damien Comolli non è riuscito a convincere il tecnico di Gugliasco, che il giorno prima a Firenze aveva incontrato Dan Friedkin, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, evidentemente con un progetto per lui più convincente. In serata Gasperini ha sciolto ogni riserva e ha deciso di scegliere la Roma, dopo 9 anni all’Atalanta con cui aveva ancora un anno di contratto. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gasperini alla Roma, addio all’Atalanta dopo 9 anni. La telefonata fallita della Juventus e quella a Claudio Ranieri

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

