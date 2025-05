Gasperini alla Juventus | Madama vuole sfidare la Roma per l’allenatore ma deve farlo entro questi tempi Intanto a Bergamo gli chiedono questo La situazione attuale

Il futuro di Gian Piero Gasperini è appeso a un filo e la Juventus è pronta a scendere in campo per sfidare la Roma nella corsa al suo allenatore. La dirigenza bianconera ha tempistiche ben precise per decidere, mentre a Bergamo cresce l’aspettativa. Questo scenario si inserisce nel dibattito più ampio sul ricambio generazionale in panchina: chi sarà il nuovo condottiero delle squadre italiane? La risposta potrebbe arrivare a breve!

Gasperini alla Juventus: la dirigenza bianconera ha queste tempistiche per potersi inserire nella corsa! Intanto a Bergamo gli chiedono questo.. Gian Piero Gasperini alla Juventus, è corsa contro il tempo. Lo rivela Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, gianlucadimarzio.com. Secondo il giornalista, i bianconeri hanno appena 2448 ore di tempo per battere la concorrenza della Roma e rendere vani i tentativi dei tifosi dell’ Atalanta, che hanno provato a convincerlo a rimanere attraverso l’esposizione di nuovi striscioni. Ecco le parole del giornalista, che vede comunque i giallorossi attualmente in vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini alla Juventus: Madama vuole sfidare la Roma per l’allenatore, ma deve farlo entro questi tempi. Intanto a Bergamo gli chiedono questo. La situazione attuale

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Juventus Madama Vuole Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini alla Juventus? Cosa c'è di vero e la trattativa con la Roma; Ederson Juve, Gasperini può aiutare Madama per lui!; Conte alla Juve, Allegri al Napoli, Sarri o Italiano al Milan, Gasperini alla Roma: ecco come possono cambiare le panchine della A; SportMediaset - 'Gasperini era il piano B della Juventus'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gasperini alla Juve, l’allenatore della Dea ha un sogno! Se i bianconeri vogliono prenderlo, hanno un obbligo! La situazione

Da juventusnews24.com: Gasperini alla Juve, l’allenatore della Dea ha un sogno! Se i bianconeri vogliono prenderlo, hanno un obbligo! La situazione Gian Piero Gasperini alla Juve è più di un’opportunità. Lo asserisce Nicolò ...

Gasperini-Juve, l’attesa di una vita: il tecnico riflette tra Roma e sogno bianconero

Scrive calcioatalanta.it: Gasperini tra Roma e Juventus: la Roma offre un triennale, ma il tecnico aspetta la chiamata bianconera, il sogno della sua carriera ...

Gasperini, che intrigo: la firma con la Roma non c'è ancora, la Juve prova a inserirsi

Si legge su corriere.it: Dopo l'incontro di ieri a Firenze con il club giallorosso, il tecnico dell'Atalanta si è voluto prendere un po' di tempo prima di dare una risposta. E i bianconeri pur non avendo ancora avanzato una p ...