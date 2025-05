Garlasco tutto quello che ancora non torna

Garlasco torna a far parlare di sé, un caso che per quasi due decenni ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Processi e sentenze si intrecciano in un labirinto di misteri e verità parziali. Perché, nonostante le condanne, la vera essenza del crimine sembra sfuggire? Questo intrigante giallo non è solo una questione di giustizia, ma riflette un bisogno collettivo di chiarezza e verità in un’epoca di incertezze.

Processi, ricorsi, sentenze, condanne, assoluzioni e poi di nuovo condanne. E inchieste. Aperte, chiuse e riaperte. In quasi 18 anni nessuno è riuscito a descrivere in modo completo e logico le circostanze in cui è stata uccisa Chiara Poggi, né a far combaciare la condanna giudiziaria (definitiva) per Alberto Stasi con la verità storica e neppure a scrivere la parola fine sul romanzo noir di Garlasco. Sembrano ancora troppi gli elementi traballanti. L'orario della morte L'orario della morte viene inizialmente fissato tra le 9:12 e le 9:35. Stasi non ha un alibi per quei 23 minuti. Nessuno ha visto Stasi entrare o uscire dalla villetta dei Poggi.

