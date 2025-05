Garlasco tensione in diretta tra Bruzzone e l’avvocato di Stasi | Cosa ride? VIDEO

Tensione e colpi di scena a Garlasco: il confronto in diretta tra la criminologa Bruzzone e l'avvocato di Stasi ha acceso i riflettori su un caso che continua a tenere con il fiato sospeso. Con un rapporto psicologico fresco di stampa, la questione dell'omicidio di Chiara Poggi torna a infiammare gli animi. Cosa si nasconde dietro quel sorriso enigmatico? Scoprilo nel video e preparati a rimanere sorpreso!

– Nel contesto delle indagini ancora aperte sull’omicidio di Chiara Poggi, il programma televisivo La Vita in Diretta ha riportato l’attenzione su un recente rapporto psicologico redatto a febbraio 2024 dagli esperti del carcere di Bollate. Anche dopo diciotto anni, il caso di Garlasco continua a suscitare un forte interesse mediatico e a innescare dibattiti accesi nei talk show pubblici. La trasmissione, condotta da Alberto Matano, ha visto un acceso confronto tra la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, tensione in diretta tra Bruzzone e l’avvocato di Stasi: “Cosa ride?” (VIDEO)

Garlasco, perquisizioni in diretta tv e un torrente svuotato dopo 18 anni: le stravaganze dei pm

A Garlasco, le perquisizioni in diretta TV e lo svuotamento di un torrente dopo 18 anni suscitano stupore.

