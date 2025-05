Garlasco semilibertà a rischio per Stasi | la Procura chiede la revoca

La vicenda di Alberto Stasi torna a far discutere: la Procura di Milano chiede la revoca della semilibertà, innescando un acceso dibattito sulla giustizia e il diritto di reinserimento sociale. L'intervista rilasciata a "Le Iene" ha sollevato polemiche e interrogativi sull'etica dei media e sul destino di chi ha commesso gravi crimini. Un caso emblematico che riaccende il focus sul delicato equilibrio tra giustizia e opportunità di riscatto.

Garlasco, semilibertà a rischio per Stasi: la Procura contesta l’intervista a “Le Iene” La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza che, nelle scorse settimane, ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it