Garlasco legale di Sempio Massimo Lovati | Stasi non è mai entrato a casa Poggi è una pedina di un’organizzazione criminale - VIDEO

Il caso di Garlasco torna a far parlare, con l'avvocato Massimo Lovati che solleva dubbi inquietanti sulla condanna di Alberto Stasi. Secondo lui, non solo Stasi non sarebbe mai entrato in casa Poggi, ma sarebbe una pedina in un gioco di potere più grande. Una riflessione che riporta l'attenzione sulla complessità della giustizia e sulle possibili ingiustizie nel nostro sistema legale. Cosa ne pensi?

Il legale di Sempio critica la ricostruzione che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi e condannato in via definitiva per l’omicidio Nelle ultime settimane, sul caso di Garlasco, è intervenuto pubblicamente anche l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, legale di Sempio Massimo Lovati: “Stasi non è mai entrato a casa Poggi, è una pedina di un’organizzazione criminale” - VIDEO

Garlasco, legale Poggi: “Attizzatoio è ancora in casa, ma manca un martello”

A Garlasco, le indagini coordinati dalla Procura di Pavia hanno portato alla perquisizione dell'abitazione di un indagato nella vicina Voghera e di un'altra a Tromello.

