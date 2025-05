Garlasco la procura generale chiede la revoca della semilibertà di Stasi e ricorre in Cassazione

La richiesta della Procura generale di Milano di revocare la semilibertà di Alberto Stasi segna un ulteriore capitolo in una storia che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. La vicenda, legata all'omicidio di Chiara Poggi, solleva interrogativi sull'equilibrio tra giustizia e reinserimento sociale. In un momento in cui il tema della sicurezza è al centro del dibattito, questa decisione potrebbe influenzare la percezione della giustizia in Italia. Cosa ne

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Secondo quanto riporta l’Ansa il motivo dell’impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un’intervista al programma Le Iene durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici. “Gli innocenti non scappano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la procura generale chiede la revoca della semilibertà di Stasi e ricorre in Cassazione

