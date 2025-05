Garlasco il sindaco Molinari | Narrazioni fantasiose ne ho sentite di tutti i colori Qui omertosi? Un’etichetta ingiusta e insopportabile

Garlasco, un nome che rievoca storie di misteri e incertezze. Il sindaco Simone Molinari si scaglia contro l’etichetta di omertà che gravita sulla sua città, definendola “ingiusta e insopportabile”. In un’epoca in cui la verità viene spesso distorta dal sensazionalismo, il primo cittadino invita a riflettere sull’importanza di una narrazione autentica. La lotta contro i pregiudizi è il primo passo per ridare dignità a una comunità

Garlasco (Pavia) – Un bombardamento mediatico che diciotto anni dopo quell’agosto 2007 torna a colpire Garlasco e i suoi abitanti. Simone Molinari, 42 anni, è il primo cittadino da quattro anni. Quale aspetto pesa di più in questo assedio mediatico? “Uno in particolare. Che nemmeno troppo velatamente si parli di Garlasco come di una città omertosa. Un’etichetta che respingo con forza. La nostra al contrario è una città solare, aperta. Per anni è stata la “Las Vegas della Lomellina“ per i suoi locali. I giornalisti fanno il proprio lavoro, ma qualche volta esagerano. Fate un salto qui in un week-end d’estate per cambiare opinione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, il sindaco Molinari: “Narrazioni fantasiose, ne ho sentite di tutti i colori. Qui omertosi? Un’etichetta ingiusta e insopportabile”

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Dopo 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sindaco Molinari Narrazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Garlasco, il sindaco Molinari: “Narrazioni fantasiose, ne ho sentite di tutti i colori. Qui omertosi? Un’etichetta ingiusta e insopportabile”; «Garlasco non è una città omertosa, narrazione falsa che deve finire». E intanto c’è chi si fa i selfie in via Pascoli; Garlasco, il paese e quei vecchi sospetti: «Abbiamo un assassino libero? Dopo 18 anni troveranno poco»; I social media assediano (non in senso buono) Garlasco, torna il caso Poggi questa volta sempre di più sotto i riflettori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Delitto Poggi, il sindaco di Garlasco Simone Molinari: “Non siamo omertosi, tutelerò la mia città”

Come scrive milano.repubblica.it: Il primo cittadino del comune pavese difende la sua comunità: “Veniamo dipinti come un luogo dove diecimila abitanti custodiscono segreti, non siamo in una ...

Garlasco assediata dai media, ecco che cosa ha deciso il sindaco

Secondo italiaoggi.it: Giornalisti, cameraman, fotografi presidiano la strada del delitto: il primo cittadino Molinari prende provvedimenti ...

Garlasco, il sindaco contro i media: "Non siamo omertosi. Chiara? La conoscevo bene: ragazza acqua e sapone"

affaritaliani.it scrive: Simone Molinari, dal 2021 sindaco di Garlasco, annuncia: "Valuto con i miei avvocati iniziative a tutela della città, dipinti come una comunità ...