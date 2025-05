Garlasco il pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi

A Garlasco, il caso di Stasi riaccende i riflettori su temi di giustizia e sicurezza che animano il dibattito pubblico. Il PG di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà, segnando un nuovo capitolo in una saga giudiziaria che continua a suscitare emozioni e polemiche. La richiesta di ricorso in Cassazione non è solo un atto legale, ma un segnale di attenzione verso le vittime e la necessità di una giustizia che faccia sentire la sua presenza.

Il ricorso è stato presentato in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento deciso nelle scorse settimane dal tribunale di sorveglianza.

Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Il caso di Alberto Stasi torna a far discutere, riaccendendo i riflettori su un delitto che ha segnato la cronaca italiana.

Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

L'ex fidanzato di Chiara Poggi sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il motivo dell'impugnazione sarebbe legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un'intervista al programma

Caso Garlasco: Stasi chiede semilibertà, pentimento non serve, pg valuta interviste

Milano, 7 apr. (Adnkronos ... la fidanzata uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Da tempo Stasi lavora fuori dal carcere, ora prova a fare un altro passo verso la libertà in vista

Caso Garlasco, Stasi chiede semilibertà: pg valuta interviste

Sono alcune degli elementi che la sostituta procuratrice generale presso la Corte di Appello di Milano Valeria Marino ... la fidanzata uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007.